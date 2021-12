No balanço ambiental do ano é mais fácil encontrar pontos negativos, mas a Lagoa dos Salgados redimiu-nos

O ano de 2021 não deixa grandes memórias aos ambientalistas portugueses, embora tenha trazido alguns aspectos positivos. Entre os mais referidos estão a promulgação da Lei de Bases do Clima e a proposta de criação da Reserva Natural da Lagoa dos Salgados, a primeira nova área protegida proposta em 21 anos. Quanto aos pontos negativos são muitos e vão do lítio à gestão da água, do plano estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), do aeroporto no Montijo à falta de uma estratégia nacional para os grandes parques de energia solar. E as dúvidas para 2022 são mais do que muitas.