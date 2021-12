A tomada de posse decorreu sem discursos ou declarações e com a ausência do antecessor CEMA, crítico da Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas.

Foi restrita e breve a cerimónia de posse do almirante Henrique Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) ao princípio da tarde desta segunda-feira no Palácio de Belém. O seu antecessor, almirante Mendes Calado, não esteve presente.