O ano político que arranca a 30 de Janeiro

Um acontecimento político que se realiza um ano e nove meses antes do previsto, as eleições legislativas, vai marcar todo o ano de 2022 e determinará os que vêm a seguir.

A correlação de forças entre partidos e o perfil do Parlamento que será eleito a 30 de Janeiro irão determinar o ano político de 2022. Até essa data, que assinala o verdadeiro arranque do novo quadro político parlamentar, o país viverá durante Janeiro uma pré-campanha eleitoral preenchida com 36 debates televisivos entre os líderes dos partidos que elegeram deputados em 2019, seguindo-se 14 dias de campanha eleitoral condicionada pelo estado das contaminações por covid-19.