O ano da máscara, por Noiserv

A convite do PÚBLICO, David Santos, mais conhecido por Noiserv, cedeu a canção Sete para servir de banda-sonora a um vídeo que passa em retrospectiva este “ano da máscara”. Partilha agora um testemunho do que foi 2021 para um músico, num mundo fechado. “É importante perceber que todos somos do mesmo lugar, e que é aí que todos devemos conseguir viver e deixar viver os outros.”