Vinho de Setúbal lidera lista de “pechinchas” do ano no Washington Post. Em Portugal custa quatro euros

“A minha melhor escolha para este ano é na verdade muito nova. Experimentei o blend tinto do Pioneiro, da Península de Setúbal, há apenas algumas semanas e fiquei impressionado com a forma como os sabores persistiram, e se desenvolveram, ao longo de vários dias — uma característica que mostra uma qualidade que não se encontra muitas vezes por 12 dólares (10,60€) por garrafa.” É assim que o Pioneiro 2018, vinho da Venâncio Costa Lima, de Palmela — já habituada a outras distinções, caso do melhor moscatel em 2020 no concurso Muscats du Monde —, chega às bocas do mundo graças à escolha de Dave McIntyre, jornalista de vinhos do Washington Post.

O jornal publicou a sua habitual lista de 12 vinhos do ano que são um achado. McIntyre sublinha que a pandemia voltou a limitar o turismo de vinhos outra vez e por mais um ano. “Para muitos de nós, viajar em 2021 foi outra vez maioritariamente virtual, através da tecnologia moderna, videochamadas e a antiga dádiva do vinho.”

Foto dr

Ao longo do ano, o especialista do jornal norte-americano destacou 255 vinhos. E agora acrescenta-lhe mais 12 que são “pechinchas”. Escreve mesmo que o Pioneiro é assim a sua 156.ª recomendação.

No artigo, McIntyre destaca o “poderio” da Península Ibérica: “combinados, Espanha (com 20 vinhos) e Portugal (com nove) teriam empatado com França” nas suas recomendações do ano. Os dois países também lideram a lista das 12 “pechinchas”, que inclui vinhos abaixo dos 20 dólares.

A lista, refere, é resultado de uma busca por “uma variedade de estilos, uvas e regiões que reflictam a diversidade do mercado e o trabalho árduo realizado pelos viticultores, importadores e retalhistas”. “Na sua maioria, escolhi vinhos que me entusiasmaram, surpreenderam e encantaram”, sublinha. Todos os vinhos têm estrelas de 1 a 3.

E o Pioneiro Vinho Tinto 2018 recebe as três estrelas, o que equivale a “extraordinário”. Referindo que “Portugal já não nos devia surpreender com os seus vinhos de valor”, acrescenta que, mesmo assim, este o deixou “pasmado” com a “complexidade que oferece” versus “o seu preço”. Destacando-lhe notas de frutos silvestres, “folhas de tabaco e folhas de Outono”, garante que os sabores se desenvolvem e se tornam mais entrelaçados nos dias seguintes. Lembra-lhe “um Porto não fortificado”. Em Portugal, o vinho tem o preço de venda ao público na Venâncio Costa Lima de 4€.

No top 3 da lista de McIntyre seguem-se ao Pioneiro o Independent Tempranillo 2019 (Baixo Aragão, Espanha) e Paul D Rosé 2020 (Wagram, Áustria). O artigo completo (para assinantes) está aqui.