Vizela-FC Porto e Leça-Sporting nos “quartos” da Taça. Clássico à vista na meia-final

O Leça, do quarto escalão, vai poder receber o Sporting em casa, motivo que levou à tremenda festa do plantel da formação nortenha no momento do sorteio. Sporting e FC Porto podem defrontar-se na meia-final.

O FC Porto vai defrontar o Vizela nos quartos-de-final da Taça de Portugal e o Sporting vai ter pela frente o Leça. Foi este o desfecho do sorteio desta segunda-feira, na Cidade do Futebol, que ditou que os “dragões” têm um duelo frente a uma equipa da I Liga, enquanto os “leões” calharam com a única equipa em prova que não participa no futebol profissional.

O Leça, do quarto escalão, vai poder receber o Sporting em casa, motivo que levou à tremenda festa do plantel da formação nortenha no momento do sorteio. Os jogos dos quartos-de-final serão entre 11 e 13 de Janeiro.

Ficou já definido também o emparelhamento das meias-finais, com o vencedor do Vizela-FC Porto a defrontar a equipa que for mais forte no Leça-Sporting, em Leça da Palmeira.

Daqui pode concluir-se também que haverá, por certo, um finalista inesperado nesta Taça de Portugal. Com Sp. Braga e Benfica fora da competição e com FC Porto e Sporting no mesmo lado do quadro, é garantido que Portimonense, Mafra, Rio Ave ou Tondela estarão no Estádio do Jamor.

Os algarvios acabam por ser mesmo os grandes vencedores deste sorteio, no plano teórico, já que vão defrontar uma equipa do segundo escalão nos “quartos” e, passando esse desafio, poderão disputar o lugar no Jamor com uma outra formação da divisão secundária, o Rio Ave, ou um Tondela em dificuldades na I Liga.

Voltando aos jogos dos “grandes”, o FC Porto vai cruzar-se com uma equipa que “atropelou” há poucos dias, por 4-0, em jogo do campeonato. Já o Sporting tem pela frente a equipa individualmente menos apetrechada, mas aquela que também menos tem a perder.

O Leça é, por estes dias, o líder da série C do Campeonato de Portugal, com plenas possibilidades de se apurar para a fase de subida à Liga 3. A formação de Leça da Palmeira conta, curiosamente, com uma ex-promessa do Sporting. Diogo Rosado, agora com 31 anos, era da geração de 1990 da academia de Alcochete, mas acabou por não ser aposta no clube “leonino”.

Quartos-de-final

Portimonense-Mafra

Vizela-FC Porto

Rio Ave-Tondela

Leça-Sporting

Meias-finais

Leça-Sporting / Vizela-FC Porto

Rio Ave-Tondela / Portimonense-Mafra