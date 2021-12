FC Porto conversou com a Federação e retirou boicote aos árbitros

O FC Porto revogou a decisão de não participar em jogos da Liga portuguesa de basquetebol para os quais a federação da modalidade nomeie árbitros cujo desempenho foi alvo de protestos do clube.

Num comunicado conjunto, os “dragões” e a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) consideram que a situação, que já motivou a ausência nos jogos com a Ovarense e Oliveirense, provoca “elevados prejuízos para o prestígio da modalidade” e assumem intenção de resolver a questão.

De acordo com o documento, o FC Porto, que na terça-feira recebe o Sporting, campeão nacional, em jogo da 13.ª jornada da Liga, compromete-se a revogar a decisão de não participar em jogos, enquanto a FPB assume o compromisso “de intensificar as acções e projectos tendentes à melhoria contínua da qualidade da arbitragem nacional”.

Uma das medidas apontadas pela FPB é a de divulgar publicamente as avaliações e classificações dos árbitros. Também relevante é a divulgação dos juízes escalados para as fases decisivas da temporada.

Leia o comunicado na íntegra:

“A Federação Portuguesa de Basquetebol e o FC Porto analisaram em conjunto a situação decorrente da não comparência do FC Porto a dois dos jogos da Liga Betclic. Foi consensual a conclusão de que desta situação resultam elevados prejuízos para o prestígio da modalidade.

No decurso destes contactos, a Federação Portuguesa de Basquetebol manifestou o seu compromisso de intensificar as acções e projectos tendentes à melhoria contínua da qualidade da arbitragem nacional, de entre os quais se salienta:

i. A divulgação pública das avaliações e classificações dos juízes;

ii. A prestação de informação atempada sobre os árbitros escolhidos para pontos altos e fases decisivas da competição;

iii. A dinamização do grupo de trabalho criado para análise de situações de jogo relacionadas com a arbitragem;

iv. Os estudos para a implementação de meios tecnológicos necessários para a comunicação entre os elementos da equipa de arbitragem, permitindo o seu registo.

Neste sentido, o FC Porto revoga a sua decisão de não participar em jogos para os quais o Conselho de Arbitragem nomeie algum dos árbitros que lhe mereceram protesto”.

Caso registassem uma terceira falta de comparência, os “dragões”, que seguem em quinto lugar na liga, a três pontos do trio da frente, formando por Benfica, CAB Madeira e Sporting, corriam o risco de ser excluídos da competição.

Em 21 de Junho, o FC Porto tinha assegurado que iria falhar os encontros da Liga portuguesa de basquetebol que fossem dirigidos pelos mesmos árbitros do último jogo da final de 2020/21.

No final do quinto e último jogo da final dos play-offs, ganho pelo Sporting, por 86-85, os responsáveis portistas criticaram duramente a arbitragem e admitiram mesmo deixar a modalidade.