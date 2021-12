Famalicão e Marítimo cada vez mais cercados pela covid-19

O Famalicão anunciou nesta segunda-feira a existência no plantel principal de nove casos positivos do SARS-CoV2 entre jogadores, equipa técnica e staff. O clube minhoto não esclareceu, por agora, se vai pedir o adiamento do jogo de quarta-feira, em casa, com a Belenenses SAD (17h). Entretanto, a conferência de imprensa de antevisão ao jogo, prevista para terça-feira, foi cancelada, já que o treinador Rui Pedro Silva é um dos infectados.

Também no Marítimo a situação está a escalar. Após a confirmação dos casos de Edgar Costa e Diogo Mendes, Stefano Beltrame recebeu a confirmação domingo à noite de que estava infectado com o coronavírus.

Segundo uma fonte do clube esclareceu à Lusa, o médio italiano “testou negativo nos primeiros testes de despiste” (antigénio) realizados nas instalações do clube, mas, por se tratar de um contacto directo dos atletas já infectados, foram realizados dois PCR e acusou positivo em ambos”.

Segundo a mesma fonte do emblema “verde rubro”, o mesmo se passou com os atletas Fábio China e Rúben Macedo, “que após testarem positivo no primeiro PCR aguardam o resultado do segundo”.

Na equipa de sub-23 maritimista os números são mais preocupantes, com um surto que já supera uma dezena de casos, “o que não permite ao plantel principal se fazer valer dos mais novos”, disse a fonte.

Os insulares, recorde-se, pediram o adiamento do jogo frente ao Vizela, pedido recusado pelo clube minhoto.