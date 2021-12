Suspeito de homicídio de homem baleado em festa de Natal entregou-se na PJ

Homem de 26 anos morreu no sábado na Costa da Caparica.

O suspeito do homicídio de um homem de 26 anos, baleado numa festa de Natal, na Costa da Caparica, concelho de Almada (Setúbal,) entregou-se neste domingo às autoridades, disse fonte da Polícia Judiciária (PJ) à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o suspeito apresentou-se de manhã nas instalações da PJ de Setúbal “juntamente” com um advogado.

A mesma fonte indicou que o suspeito, que aparenta ter “mais ou menos” a mesma idade da vítima, está nesta altura nas instalações da PJ de Setúbal.

“Neste momento, a polícia está a fazer diligências no sentido de confirmar os contornos da situação”, acrescentou.

Um homem de 26 anos morreu no sábado após ter sido baleado numa festa de Natal, na Costa da Caparica, disse fonte da GNR à Lusa, referindo que o suspeito do homicídio estaria em fuga.

O homem terá sido atingido a tiro no pescoço e num braço por um outro durante uma festa de Natal familiar, no bairro social Terras da Costa, precisou a fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR.

Segundo a fonte, não foi accionado qualquer meio de socorro e a vítima foi transportada por outros meios para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde acabou por morrer.

O autor dos disparos colocou-se em fuga após o crime, disse a fonte da GNR, referindo que a investigação do caso tinha passado para a alçada da Polícia Judiciária.