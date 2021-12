Querida azáfama

No dia de Natal gosto de ir à janela ver o largo da aldeia onde moro. Costuma estar cheia de gente mas neste dia não se vê ninguém. Este ano, porém, esta visão de calma e silêncio não me emocionou quase nada. Porque é que terá sido? Porque é que não me trouxe o alívio a que estou habituado?