A guerra a grande altitude que China e Índia preparam nos Himalaias

Enfrentando o frio intenso, a equipa de construção olhou para as duas manchas escuras marcadas na face do penhasco rochoso e preparou-se para a explosão iminente. Assim que Harpal Singh deu o sinal, a montanha foi sacudida por uma estrondosa explosão e, momentos depois, ouviram-se aplausos patrióticos. A Índia acabava de dar mais passo para finalizar uma das suas prioridades estratégicas: a construção de uma série de novos túneis e estradas até à fronteira cada vez mais militarizada com a China.