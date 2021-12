A longa transição da Rússia começou há trinta anos com o fim da União Soviética. No dia 25 de Dezembro de 1991, a bandeira vermelha da Revolução de Outubro é arriada no mastro principal do Kremlin e, no seu lugar, é hasteada a bandeira tricolor da Revolução de Fevereiro de 1917, que inaugura o regime constitucional depois da abdicação do czar Nicolau II.