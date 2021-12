Cada português consome em média 3GB de Internet por dia

No primeiro ano da pandemia de covid-19, Portugal ultrapassou a média europeia dos agregados com acesso fixo de Internet. O consumo de vídeo, sobretudo os serviços de streaming, catapultaram o tráfego nacional para níveis recorde. O recurso à rede cresce desde que o país se ligou pela primeira em 1991 com a tecnologia IP. Porém, ainda há um grande fosso social na utilização da Internet.