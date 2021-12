Marítimo pede adiamento do jogo com o Vizela, mas minhotos recusam

O pedido de adiamento do encontro da 16.ª ronda tinha o intuito de “resguardar não só o clube como também a competição e os adversários”, apontou o porta-voz do Marítimo.

O Marítimo pediu neste domingo o adiamento do jogo com o Vizela (terça-feira, 19h), da 16.ª jornada da I Liga, confirmando que após Edgar Costa, também Diogo Mendes testou positivo ao coronavírus e tem outros jogadores em isolamento.

Momentos antes do início da conferência de antevisão de Vasco Seabra à partida com o Vizela, o director de comunicação do emblema “verde rubro”, André Sousa Martins, deixou uma nota introdutória, dando conta que “Diogo Mendes testou positivo, está isolado e confirmado com PCR”.

“Perante esta situação e, havendo já a situação confirmada do Edgar Costa [testou positivo na quinta-feira], a administração do Marítimo contactou a administração do Vizela e a Liga Portugal para perceber se havia hipótese de adiar o jogo”, afirmou o representante do departamento de comunicação maritimista.

O pedido de adiamento do encontro da 16.ª ronda tem o intuito de “resguardar não só o clube como também a competição e os adversários”, afiançou o porta-voz do Marítimo. O responsável referiu ainda que “até ao momento não foi possível” o adiamento do encontro, portanto, Vasco Seabra “continua a preparar o jogo com o Vizela”.

Na sequência de casos confirmados, alguns jogadores não participaram no treino, “não porque testaram positivo, mas porque tiveram contacto directo”, referiu o director de comunicação, referindo-se a Fábio China e Beltrame, que aguardam os resultados dos testes PCR.

Vizela diz que não

Horas depois, o Vizela recusou adiar o encontro com o Marítimo, essencialmente devido ao custo das viagens e calendário. Segundo fonte dos vizelenses adiantou à Lusa, o clube recebeu um pedido informal do emblema da Madeira para o adiamento da partida, mas justificaram a decisão com os milhares de euros gastos em viagens, não reembolsáveis, quer pela administração da SAD, quer pelos adeptos que desejam acompanhar a equipa treinada por Álvaro Pacheco.

O clube recém-promovido à I Liga lembrou também a falta de espaço no calendário para acomodar uma nova data para o jogo, fruto do apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal, cujos jogos se disputam entre 11 e 13 de Janeiro.

O Vizela lembrou ainda que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional aprovou, a 21 de Dezembro, uma alteração aos regulamentos das competições que prevê que um jogo só se possa realizar quando uma das equipas tiver, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes, condição que tanto os “azuis”, como os “verde-rubros” cumprem.