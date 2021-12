Boxing Day com menos quantidade, mas com a qualidade habitual

As restrições são muitas, mas há coisas que não mudam: em dia de Boxing Day na Premier League, o espectáculo é garantido. Embora com três dos nove jogos agendados para este domingo da 19.ª jornada da liga inglesa adiados devido à covid-19, a tradicional ronda que se realizada no dia seguinte ao Natal ficou marcada pela qualidade e por muitos golos: 22 nos quatro jogos já concluídos. O destaque vai para o Manchester City, que derrotou em casa o Leicester, por 6-3, garantido a manutenção da liderança.

Dois dias depois de o governo britânico ter anunciado 122.186 novos casos de infecção pelo SARS-CoV-2 no espaço de 24 horas, um novo recorde pelo terceiro dia consecutivo desde o início da pandemia, a tradicional jornada do Boxing Day não passou incólume ao vírus e, dos nove jogos agendados para a 19.ª jornada da Premier League, três já se sabia que tinham sido adiados: Liverpool-Leeds; Wolverhampton-Watford; Burnley-Everton.

Assim, mesmo com baixas de última hora no Arsenal - Cédrid, Takehiro Tomiyasu e Maitland-Niles foram baixas de última hora devido à covid-19 – e nos bancos das equipas - Steven Gerrard, treinador do Aston Villa, e Patrick Vieira, técnico do Crystal Palace, também testaram positivos -, o Boxing Day ficou com menos quantidade, mas manteve a qualidade habitual da liga inglesa.

E o jogo de maior cartaz, foi o que menos defraudou. Num grande momento – foi a nona vitória consecutiva na Premier League -, o Manchester City, com Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva em campo nos 90 minutos, recebeu no Etihad Stadium o Leicester e, com uma primeira parte irrepreensível, pareceu ter arrumado a questão com quatro golos em 25 minutos: De Bruyne (5’), Mahrez (14’), Gundogan (21’) e Sterling (25’). Porém, na Premier League não há impossíveis.

Sem deitar a toalha ao chão, os “foxes” mudaram apenas um jogador ao intervalo (Castagne entrou para terceiro central) e, com a mudança táctica, o Leicester abalou a confiança dos “citizens”. Com Iheanacho, ex-jogador do City, em destaque (um golo e duas assistências), a equipa de Brendan Rodgers passou de um 0-4, aos 55’, para um 3-4, aos 65’, mas quando a balança começava a pender para os forasteiros, Laporte fez aos 69’ o 5-3, conseguindo quebrar a reacção do Leicester.

A partir daí, o City voltou a assumir o controlo e, já nos instantes finais (87’), Sterling bisou e fixou o 6-3 final, que mantém a equipa de Pep Guardiola na liderança da Premier League.

Em Carrow Road, estavam em confronto uma equipa em baixa (Norwich) e outra em alta (Arsenal). No final, essa tendência ficou bem reforçada. Mesmo não tendo os jogadores infectados com a covid e Aubameyang, que está na porta de saída do Emirates Stadium, os “gunners” arrasaram o último classificado (5-0), com golos de Saka (2), Tierney, Lacazette e Smith-Rowe.

Nos outros jogos deste domingo já concluídos, o West Ham confirmou estar em quebra e foi derrotado em Londres pelo Southampton (2-3), enquanto num derby londrino o Tottenham não teve problemas para vencer o Cristal Palace: 3-0.