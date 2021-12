Morreu o editor João Paulo Cotrim, muito mais do que o homem da Bedeteca

Guionista para filmes de animação, autor de novelas gráficas, de ficção, de ensaio e, até, de poesia, escreveu deliciosos livros para a infância e teve um importante papel na promoção da BD e da ilustração em Portugal. João Paulo Cotrim morreu este domingo em Lisboa, aos 56 anos. Estava internado no Hospital dos Capuchos mas o PÚBLICO, que confirmou a notícia junto de fontes próximas da família, não conseguiu ainda apurar a causa da sua morte.

Seis anos director da Bedeteca de Lisboa, que ajudou a criar desde a primeira hora e que viria a deixar em 2002, fundou também a Abysmo, uma editora muito singular, em cuja pequena galeria muitos dos nomes mais importantes da ilustração portuguesa, consagrados e estreantes, mostraram o seu trabalho nos últimos anos.

Entre a sua extensa lista de títulos como autor, nas mais variadas áreas, estão A Árvore que Dava Olhos (com Maria Keil, Calendário de Letras), Combo – João Fazenda (com João fazenda, Assírio & Alvim), João Abel Manta – Caprichos e Desastres (Assírio & Alvim), Suart – A Rua e o Riso (Assírio & Alvim), Canção da Rocha, da Onda e da Nuvem (com Tiago Manuel, Edições Afrontamento), O Homem Bestial (com Maria João Worm, Afrontamento), À Esquerda do Possível. Textos de Combate (com Francisco Louçã e João Martins Pereira, Edições Colibri), Travessa do Calado (Novo Imbondeiro) e Tango (Afrontamento).

Nos filmes de animação são de João Paulo Cotrim as histórias que se contam em Um Degrau pode ser um Mundo (com Daniel Lima) ou em Diário de Uma Inspectora do Livro dos Recordes (com Tiago Albuquerque).