Domingo na TV: a surfar num museu vivo, com O Pintassilgo e música no Panteão

CINEMA

Maze Runner: A Cura Mortal

Fox, 21h30

Projectado numa realidade pós-apocalíptica, segue um grupo de jovens, liderado por Thomas (Dylan O’Brien), que procura respostas desde que acordou num cativeiro misterioso, rodeado por um enorme e mortífero labirinto. É o terceiro capítulo da saga cinematográfica baseada na popular série de livros escrita por James Dashner. Tem realização de Wes Ball e argumento de T.S. Nowlin, a dupla responsável pelos filmes anteriores.

A Bússola Dourada

Hollywood, 21h30

Dirigido por Chris Weitz e baseado no galardoado livro de Philip Pullman, passa-se num mundo paralelo fantástico, onde uma menina parte numa viagem extraordinária para salvar o melhor amigo. Mas ele não é o único em perigo. Várias crianças desapareceram e diz-se que estão a ser levadas para uma agência experimental. Nicole Kidman, Daniel Craig e Dakota Blue Richards dão vida às personagens.

O Pintassilgo

RTP1, 00h30

Aos 13 anos, Theodore (Ansel Elgorte) e a mãe são vítimas de um atentado terrorista num museu. Ele sobrevive; a mãe não. Ao abandonar os destroços, ele leva um quadro de 1654, assinado por Carel Fabritius, que se tornará o seu passaporte para uma vida de crime, no mundo da falsificação de obras de arte. Baseado no livro que deu o Pulitzer a Donna Tartt, o filme é realizado por John Crowley e escrito pelo dramaturgo Peter Straughan.

DOCUMENTÁRIOS

Já!

TVCine Edition, 22h

Realizado pelo estreante Jim Rakete, incide sobre uma emergência global: as alterações climáticas. Toma o pulso ao impacto das palavras e acções de Greta Thunberg, vai ao encontro de jovens activistas para perceber as suas motivações, recolhe opiniões de veteranos e especialistas na matéria e revela o apoio de personalidades do mundo artístico, como Wim Wenders ou Patti Smith.

O Museu de História Natural Ganha Vida

Odisseia, 17h42

David Attenborough é o guia desta visita ao museu londrino, que acontece ao anoitecer, depois do fecho das portas. Animações criadas por computador fazem com que os ossos do Diplodocus, do Archaeopteryx, da moa gigante e de outras criaturas extintas pareçam ganhar vida nas salas do edifício. O documentário foi premiado com um BAFTA.

MÚSICA

Andrea Bocelli & David Foster - O Meu Natal

RTP2, 18h08

Canções de Natal na voz do tenor Andrea Bocelli, num espectáculo gravado em Los Angeles, em 2009, com o produtor-compositor David Foster e com convidados como Natalie Cole, Mary J. Blige ou Os Marretas.

Diálogos Improváveis

RTP2, 19h07

Estreia televisiva do concerto do Coro Gulbenkian no Panteão Nacional, em Setembro passado, dirigido por Jorge Matta e pautado por música de Tchaikovsky, Rachmaninov, Byrd, Tallis, Weelkes, Purcell, Elgar, Holst, Brahms, Nielsen e Varèse. Em dois momentos destes Diálogos Improváveis entrou a flauta transversal de Amália Tortajada.

INFANTIL

Dia de Surf (V. Port.)

SIC, 14h30

Uma comédia de animação nos bastidores do surf de competição. Uma equipa de filmagens documenta o percurso do pinguim Cody Maverick (voz de Tiago Castro), jovem promessa do circuito profissional. Deixa a família na Antárctida e viaja para a ilha Pen Gu, onde conhece personagens como o descontraído Chicken Joe (António Feio), o promotor Reggie Belafonte (Filipe Duarte), o caça-talentos Mikey Abramowitz (André Maia), a salva-vidas Lani Aliikai (Margarida Cardeal) ou o surfista-eremita Geek (Fernando Luís).

Trolls (V. Orig.)

SyFy, 21h30

Os trolls são pequenas e coloridas criaturas de cabelos pontiagudos e maleáveis. Passam a vida a cantar, dançar, abraçar e mimar. Quando ficam sob ameaça dos bergens, que só se sentem felizes quando comem trolls, a princesa Poppy decide fazer alguma coisa. À sua jornada junta-se Branch, um resmungão que sofre de pessimismo crónico.