Protecção Civil regista 230 ocorrências desde as 00h00 de sexta-feira por causa do mau tempo

Maioria das ocorrências esteve relacionada com queda de árvores, inundações e limpezas de vias, disse a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

A Protecção Civil registou, entre as 00h00 de sexta-feira e as 18h00 deste sábado, 230 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo nos distritos de Lisboa e Faro, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). A maioria das ocorrências esteve relacionada com queda de árvores, inundações e limpezas de vias.

A ANEPC precisa que, das 230 ocorrências, 63 registaram-se do distrito de Lisboa e 39 em Faro. Nestas ocorrências, que ocorreram na maioria na sexta-feira à tarde, estiveram envolvidos 811 operacionais e 307 meios.

Na quinta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil emitiu um aviso à população devido às “condições meteorológicas adversas”, com chuva, vento e agitação marítima durante o fim-de-semana natalício.

A ANEPC tem em vigor desde as 00h00 de sexta-feira o estado de alerta especial devido ao mau tempo.