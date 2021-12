A mensagem natalícia do ano passado ficou marcada pelas referência do primeiro-ministro à crise pandémica.

É preciso recuar dois anos para encontrar uma conjuntura semelhante à deste domingo de proximidade de eleições, que marcou a mensagem natalícia do primeiro-ministro, António Costa. No Natal de 2019, com a “geringonça” desmontada, sem horizonte e com a liderança de Rui Rio no PSD, Costa falou dos riscos de retrocesso.