Direita acusa Costa de “propaganda” e de tentar fazer crer que pandemia explica tudo o que corre mal

O vice-presidente do PSD André Coelho Lima acsuou o primeiro-ministro de tentar passar a “impressão que o que esteja a correr mal no nosso país se deve apenas e só aos efeitos directos ou indirectos da pandemia”.

O vice-presidente do PSD André Coelho Lima classificou este sábado de “contida, geral e abstracta” a mensagem de Natal do primeiro-ministro, por incidir “apenas e só” na pandemia, como se se devesse apenas à covid-19 aquilo que corre mal no país.