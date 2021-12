“Os novos ardinas”

O pregão que outrora animava as ruas quando chegavam os jornais faz-se agora no silêncio das grandes plataformas digitais.

Na sua edição de 30 de Novembro de 2021 o PÚBLICO noticiou que passava a integrar a Google News Showcase, uma plataforma multinacional norte-americana. Em síntese, o jornal colocará aí, por mês, até 30 artigos exclusivos, da sua escolha, que serão pagos pelo Google News Showcase, mas a que os utilizadores da plataforma terão acesso gratuitamente. A generalidade da imprensa portuguesa, à semelhança do que já sucedia com um milhar de publicações noutros países do mundo, também passou a integrar essa plataforma.