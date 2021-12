Joe Biden insultado em telefonema de Natal com a expressão “Let’s go Brandon”

O Presidente dos EUA Joe Biden, estava a responder a telefonemas de crianças para saber onde está o pai natal quando um pai interrompeu a chamada para dizer “Let’s go Brandon”, palavras que se tornaram numa maneira de dizer, de outro modo, “Fuck Joe Biden”.

A história de “Let’s go Brandon” começou a 2 Outubro quando, num directo a seguir uma vitória do piloto de Nascar Brandon Brown, uma multidão gritava “Fuck Joe Biden”, que a repórter terá ouvido como “Let’s Go Brandon”, dizendo-lhe: “como está a multidão a gritar, let’s go brandon”, antes de continuar com uma pergunta.

“Let’s Go Brandon” tornou-se então numa maneira de dizer “Fuck Joe Biden”. Chegou a ser dito no Congresso pelo republicano Bill Posey, da Florida, que usou a expressão para terminar um discurso contra uma medida proposta pelo Presidente. Tem sido repetido por quem se quer manifestar contra o Presidente, para desgosto de Brandon Brown, que já disse que não está a apreciar ser “um substituto para um palavrão”.

Na véspera de Natal, Biden e a sua mulher, Jill, cumpriam a tradição de responder a telefonemas para o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, que todos os anos cumpre a tradição de monitorizar os movimentos do Pai Natal no seu trenó levado por renas voadoras, numa pequena brincadeira festiva.

No final de um dos telefonemas, um pai disse “Feliz Natal e Let’s Go Brandon”.

“Let’s go Brandon, concordo”, respondeu Biden, antes de perguntar ao pai se ele estava no estado do Oregon, e nessa altura, a chamada foi desligada. Não era claro se Biden sabia o significado das palavras.

A Casa Branca não respondeu a um pedido de comentário.

A última vez que esta tradição causou algumas ondas foi em 2018, quando o então Presidente, Donald Trump, perguntou a uma criança que idade tinha e quanto ela respondeu sete anos, reagiu: “Ainda acreditas no Pai Natal? É que aos sete anos já é raro”.