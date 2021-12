Viagem aos Sete Reinos: estúdios d’ A Guerra dos Tronos abrem ao público na Irlanda do Norte

A partir de 4 de Fevereiro, será possível reviver algumas das cenas mais icónicas d’ A Guerra dos Tronos, com a abertura ao público dos estúdios na Irlanda do Norte onde parte da série da HBO foi filmada.

Ainda a última temporada não tinha estreado, em Abril de 2019, e já se anunciava a perpetuação do universo d’ A Guerra dos Tronos com a transformação de um dos estúdios onde foi filmada parte da série televisiva numa verdadeira viagem imersiva pelos Sete Reinos.

Agora, fãs saudosos da saga de Jon Snow, Daenerys ou Sansa e Arya Stark não terão de esperar muito mais: a Game of Thrones Studio Tour abre ao público a 4 de Fevereiro de 2022, nos estúdios Linen Mill, em Banbridgge, na Irlanda do Norte (a cerca de 40km de Belfast e 130km de Dublin). Os bilhetes já estão à venda.

Numa área com cerca de 10 mil metros quadrados, a nova “experiência interactiva” dedicada à Guerra dos Tronos promete uma viagem “ao coração de Westeros”, com acesso a alguns dos cenários mais icónicos da série da HBO, adereços e figurinos originais, assim como alguns dos esboços iniciais da adaptação para série televisiva dos livros de George R. R. Martin.

Lembra-se do salão nobre de Winterfell onde Jon Snow foi proclamado “rei do Norte” depois de derrotar os Boltons? Será possível pisar o cenário construído para lhe dar vida, assim como ver o imponente trono de Daenerys Targaryen ou (re)visitar o universo de King's Landing, Braavos, Dorne e Dragonfell – que, de acordo com a Lonely Planet, foram reconstruídos e restaurados pelas mesmas equipas de construção e artistas que trabalharam na série.

Numa sala verde, os visitantes poderão subir ao dorso de um dragão e conhecer mais pormenores sobre os efeitos especiais utilizados na série ou descobrir os detalhes da maquilhagem criada para dar vida a alguns dos personagens místicos.

Foto Os visitantes poderão subir ao dorso de um dragão e dar largas à imaginação HBO

“Saber que se está no mesmo lugar onde alguns dos momentos mais memoráveis da série foram filmados é uma sensação incrível e sabemos que os fãs sentirão o mesmo quando virem os detalhes ricos dos cenários, figurinos e adereços de perto e presencialmente”, afirma em comunicado Peter van Roden, vice-presidente sénior da Warner Bros. Themed Entertainment, responsável pela nova atracção turística do gigante da indústria cinematográfica e entretenimento (que também detém a HBO).

Inspirada nos livros de George R. R. Martin, a série televisiva teve oito temporadas, emitidas desde 2011 a 2019. Foi transmitida “em mais de 207 países e territórios”, com números recordes de espectadores, tendo-se tornado “uma das maiores e mais icónicas séries da história da televisão”, vencedora de vários Emmy. Em 2022, chega à HBO a aguardada “prequela” da saga, House of the Dragon, com parte das filmagens realizadas em Portugal.

Ainda é cedo para saber se esse pormenor trará hordas de turistas a Monsanto, mas o efeito d’ A Guerra dos Tronos no turismo da Irlanda do Norte é inegável. De acordo com as estimativas da NI Screen, uma agência cinematográfica regional, em declarações à BBC em 2019, a saga terá gerado cerca de 300 milhões de euros na economia regional e levava, até então, cerca de 350 mil turistas à Irlanda do Norte (um sexto dos visitantes).

A região foi escolhida como principal cenário da saga (embora também tenham sido filmadas várias cenas na Croácia, Escócia ou Islândia, entre outras), contando com cerca de 25 lugares de filmagens que se podem apontar no mapa (ou incluir num passeio guiado), incluindo o icónico túnel de árvores de Dark Hedges, as grutas de Cushendun ou a vila piscatória de Ballintoy Harbour, assim como diversas experiências turísticas e visitas guiadas dedicadas à temática.

Agora, os fãs da série têm mais uma atracção para visitar na Irlanda do Norte e, decalcando o sucesso de um projecto semelhante da Warner Bros dedicado ao universo de Harry Potter, esperam receber até 600 mil pessoas por ano, segundo a Time Out. Os bilhetes podem ser comprados antecipadamente no site oficial e têm um custo de cerca de 46€ por adulto e 32€ por criança. Existem também preços especiais para grupos e pacotes que incluem transfer de Dublin ou Belfast.