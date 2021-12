Em Paredes de Coura, erguem-se mundos com milhões de legos para animar a quadra

O “mundo maravilhoso das construções Lego” assenta peças no Centro Cultural de Paredes de Coura. Até 2 de Janeiro, com entrada livre.

Uma cidade com mais de 80 metros quadrados, um diorama medieval, o Castelo de Guimarães, a Livraria Lello no Porto, o templo de Santa Luzia de Viana do Castelo, um navio de cruzeiro fluvial, construções Technic e duas estátuas natalícias de grande escala. Estas são algumas das construções que podem ser vistas na exposição Arte em Peças – Lego Fan Event, patente no Centro Cultural de Paredes de Coura.

É a 12.ª edição da iniciativa que agora volta ao formato original, depois de uma versão à distância, em 2020, que levou as famosas peças coloridas a uma centena de montras de comércio e serviços locais, por conta das restrições da pandemia.

Promovida pela Comunidade 0937 em parceria com o município de Paredes de Coura, esta volta ao “mundo maravilhoso das construções Lego” decorre até 2 de Janeiro e promete animar miúdos e graúdos com “uma ampla exposição composta por milhões de peças Lego [que] dá vida a centenas de construções originais dos mais variados temas”, refere a nota de imprensa, sublinhando ainda a presença de visitantes nacionais e estrangeiros, “com destaque para os vizinhos espanhóis da região da Galiza”.

“Uma referência no mapa mundial dos Lego Fan Events”, a exposição junta-se ao Paredes de Coura Lego Fan Weekend, a convenção internacional que também passa pelas cidades de Skærbæk (Dinamarca) e Köbe (Japão).

A par da Arte em Peças – Lego Fan Event, a autarquia convida a conhecer a sua Caixa de Brinquedos, um espaço permanente onde há tempo para brincar e aprender nos workshops temáticos e gratuitos, dinamizados pela Comunidade 0937.

A exposição, inaugurada a 13 de Dezembro, está aberta todos os dias entre as 10h e as 18h, excepto a 25 de Dezembro. A entrada é livre.