José Saraiva Mendes: “Acreditava que ia conseguir ser o primeiro”

O velejador de 18 anos tornou-se no primeiro português a conseguir neste século uma medalha no Campeonato do Mundo da Juventude na classe Laser, mas admite “um pouco” de frustração por ter deixado escapar o ouro.

Tem 18 anos, é uma das promessas da vela portuguesa, mas continua a impressionar a concorrência estrangeira quando revela que “treina sozinho” e “sem um treinador com enorme conhecimento técnico” da sua classe. Já com três títulos nacionais de vela, José Saraiva Mendes tornou-se no primeiro português a conseguir neste século ganhar uma medalha num Campeonato do Mundo da Juventude em Laser (ILCA 6), mas admite “um pouco” de frustração por ter deixado escapar o ouro em Omã por apenas um ponto.

O desempenho de José Saraiva Mendes nas primeiras oito de nove regatas do Campeonato do Mundo da Juventude, que terminou na semana passada em Al Masnaah, em Omã, foi quase perfeito e colocou o velejador português em posição privilegiada para garantir de forma inesperada o título na mais importante prova de juniores do mundo. Porém, uma má opção táctica na derradeira regata relegou José Saraiva Mendes para o último lugar do pódio.

Em conversa com o PÚBLICO, o velejador explica que “tinha as contas todas feitas” quando foi pela última vez para o mar no Golfo de Omã e que usou a “mesma táctica do campeonato todo”. Todavia, “a pressão e o stress de tentar defender os dois velejadores” que o “podiam passar, fez com que não conseguisse apanhar os saltos de vento que queria”, resultando num 27.º lugar na última regata, resultado que retirou as hipóteses de chegar ao ouro após um trajecto muito consistente – em sete das nove regatas, Mendes terminou nos seis primeiros.

“Olhando para trás, não me teria preocupado tanto com o velejador das Bermudas [Sebastian Kempe, medalha de ouro] e com o esloveno [Luka Zabukovec, medalha de prata]. Acabei por me preocupar demasiado com eles, defendendo o lado para que estavam a ir. Devia ter feito a minha regata, só pensando em mim e em passar o maior número de velejadores possíveis. A última regata começou bem e no início estava no top-5 sem problema nenhum. Depois entrou-me na cabeça que tinha defender, mas eles foram para lados diferentes e eu fiquei no meio”, detalha ao PÚBLICO José Saraiva Mendes.

Embora se mostre orgulhoso por ter sido o primeiro velejador nacional a garantir uma medalha nos Youth Sailing World Championships desde o ano 2000 e admita que ficaria muito contente se lhe dissessem que seria terceiro antes do arranque da prova, Saraiva Mendes confessa que deixar escapar o primeiro lugar por um ponto deixou-o “um pouco frustrado": “Custou-se no fim vê-los a festejarem”. De qualquer forma, o jovem velejador destaca “a enorme experiência do que é competir ao mais alto nível”, algo que será “útil no futuro”.

Com poucos apoios, José Saraiva Mendes realça a ajuda que teve de Álvaro Calado, que o “ajudou bastante” durante a pandemia e, “mesmo sem muitos conhecimentos de vela, disponibilizou-se para dar treinos”, acompanhando-o num semi-rigido, o que possibilitou “que fosse para o mar”.

“Não conheço ninguém lá fora que treine como eu. Em Omã falei com velejadores que terminaram no top-10 e contei-lhes que treinava sozinho. Ficaram impressionados e nem queriam acreditar que era possível alguém ficar em 3.º lugar treinando sozinho e sem um treinador com enorme conhecimento técnico do Laser.”

Apesar da falta de recursos não ter sido impedimento para chegar ao topo no Campeonato do Mundo da Juventude, José Saraiva Mendes, tendo os Jogos Olímpicos de São Francisco em 2027 como objectivo, admite que “a partir deste nível, que é nível olímpico, treinar sozinho já não é uma solução boa”: “Espero que daqui para a frente seja possível fazer mais estágios lá fora, ou mesmo em Cascais ou Vilamoura, que são bons sítios para treinar.”

“Paris 2024 é muito difícil, mas até São Francisco vai ser um processo longo. Vou ter que ganhar peso e melhorar a forma física – o Laser é um barco muito físico -, mas quero também terminar a universidade. Tal como a vela, os estudos são importantes para ter um plano B”, concluiu José Saraiva Mendes.