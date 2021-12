“A resiliência tem limites e é provável que muitos profissionais abandonem o SNS no fim da pandemia”

Em 2022, e depois do pico de infecções esperado para os meses de Janeiro e Fevereiro, o país começará a relaxar e a preparar-se para uma vida pós-pandemia. Mas o SARS-CoV-2 continuará presente e a exigir máscara e distanciamento, até porque, nos países da África Austral, por exemplo, a inexistência de redes de frio e a alta incidência da sida ameaça a efectividade da vacina. E numa pandemia, claro, não há soluções locais. Por cá, a vacina contra a covid-19 terá muito provavelmente de ser administrada anualmente a idosos e a doentes de risco, misturada com a vacina da gripe, antecipa o epidemiologista e médico de saúde pública Mário Jorge Santos. No mundo pós-covid, que será marcado pelo risco de vermos reforçados os autoritarismos, viveremos numa Europa enfraquecida pela hegemonia da China.