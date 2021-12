Quase 400 militares passam o Natal fora de casa em missões no estrangeiro

Quase 400 militares portugueses passam o Natal fora de casa em missões no estrangeiro, as denominadas Forças Nacionais Destacadas (FND). Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro, António Costa, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, visitaram uma das 15 missões militares activas. A que concentra o maior número de elementos, na República Centro-Africana (RCA), sob o chapéu das Nações Unidas, a MINUSCA [Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana).