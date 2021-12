Polícia mata rapariga de 14 anos numa loja de roupa em Los Angeles

A polícia de Los Angeles matou uma rapariga de 14 anos que estava a experimentar roupa numa loja e ainda um suspeito que estava a comportar-se de modo violento na loja.

A polícia tinha sido chamada à loja com relatos de que tinham sido disparados tiros, mas não foi encontrada nenhuma arma no local.

Testemunhas disseram que um homem entrou na loja com um comportamento estranho, ameaçando atirar objectos do andar superior, e chegando mesmo a atacar uma mulher com um cadeado de bicicleta, pouco antes do meio-dia de quinta-feira, quando a loja estava cheia de pessoas a fazer compras. A mulher atacada ficou com ferimentos moderados a graves na cabeça, cara e nos braços.

A polícia disse que a bala que atingiu a adolescente atravessou uma parede atrás do suspeito. “Era uma parede sólida, não se conseguia ver o que estava atrás”, disse um responsável da polícia de Los Angeles, Dominic Choi. A adolescente estava num provador com a mãe, onde foi depois encontrada morta pelos agentes.

O Departamento de Justiça do estado da Califórnia está a investigar o incidente.