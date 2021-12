Regras do teletrabalho mudam a meio do período de contenção

Nas próximas duas semanas o teletrabalho será obrigatório, mas as regras que enquadram o regime vão mudar a meio deste período de contenção. De 25 a 31 de Dezembro, aplicam-se as normas actualmente previstas no Código do Trabalho, enquanto na semana seguinte, entre 1 e 9 de Janeiro, o teletrabalho já terá de ser enquadrado pela nova lei.