Grimaldo com teste positivo à covid-19 depois do clássico

A informação chega depois de Grimaldo ter participado no jogo de quinta-feira contra o FC Porto, no Dragão, que deu vitória (3-0) aos “azuis e brancos”.

O defesa Grimaldo testou positivo ao coronavírus SARS-Cov-2 na manhã desta sexta-feira, de acordo com um comunicado do Benfica. O teste foi feito depois do jogo desta quinta-feira, no âmbito das regras de contenção da pandemia que obrigam jogadores do futebol profissional a serem testados semanalmente, bem como 48 horas antes de um jogo.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que Grimaldo testou positivo nos mais recentes testes de diagnóstico covid-19 realizados no Futebol Profissional”, lê-se breve nota publicada no site do Benfica.

A informação chega depois de o jogador ter participado no jogo de quinta-feira contra o FC Porto, no Dragão, que deu vitória (3-0) aos portistas. Dado o resultado do teste, Grimaldo pode ter de falhar o próximo jogo contra o FC Porto, marcado para dia 30 de Dezembro.

O regresso ao estado de calamidade, por força do impacto da covid-19, voltou a tornar obrigatórios estes testes, de acordo com a informação divulgada na quarta-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), após uma reunião com os representantes dos clubes.