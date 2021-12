Professores e funcionários vão ser testados no 2.º período

Rastreio durará duas semanas e começa no dia 11 de Janeiro.

Todos os professores e funcionários das escolas vão ser testado à covid-19 logo a partir do início do 2.º período, a 11 de Janeiro, informou o Ministério da Educação (ME).

Numa nota à comunicação social, divulgada nesta quinta-feira, o ME esclarece que a realização dos testes rápidos de antigénio “ocorrerá de forma faseada, prevendo-se que o procedimento esteja concluído durante as duas primeiras semanas de retoma da actividade presencial”.

O ministério indicou ainda que esta decisão foi tomada na sequência de um novo parecer da Direcção-Geral de Saúde com vista à “realização de um rastreio à covid-19 aos trabalhadores da comunidade escolar”, independentemente de terem sido vacinados ou não.

Face a este parecer, o Conselho de Ministros autorizou, nesta quinta-feira, a realização de despesa para “aquisição de serviços de realização de testes rápidos de antigénio em estabelecimentos de educação e ensino”.

Devido ao aumento dos casos de infecção, as férias de Natal foram prolongadas até 10 de Janeiro e poderão vir a ser ainda mais longas. Tudo dependerá a reavaliação que o Governo já anunciou para 5 de Janeiro.