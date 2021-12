Vistos expirados mantêm validade até 31 de Março de 2022

Diploma publicado em Diário da República prevê aplicação do regime do apoio excecional à família a partir de 25 de Dezembro (e não apenas entre 2 e 9 de Janeiro, como estava previsto).

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou na segunda-feira o diploma que altera as medidas de combate à pandemia de covid-19, mas o texto apenas foi publicado nesta quinta-feira em Diário da República. O decreto-lei não inclui ainda o alargamento de medidas e restrições anunciadas pelo Governo na terça-feira após o Conselho de Ministros extraordinário, mas actualiza várias matérias.

Uma das novidades promulgadas pelo Presidente da República é o alargamento do serviço efectivo prestado por militares na situação de reserva no âmbito do apoio aos inquéritos epidemiológicos até 30 de Junho de 2022 e a contratação de reforços para as mesmas equipas (sem especificar quantos profissionais serão contratados, nem até quando poderão ser).

“Importa também manter o reforço da capacidade de rastreio de contactos, através da realização dos necessários inquéritos epidemiológicos imediatamente após a detecção de um caso positivo, e o seguimento de pessoas em vigilância activa, o que se concretiza pela aprovação de um regime excepcional de contratação de técnicos superiores para reforço das equipas que realizam os inquéritos epidemiológicos”, lê-se no texto.

Foi também prolongada a dispensa do devido licenciamento prévio para veículos de transporte de doentes até ao final de 2022, podendo estes circular apenas com o certificado de vistoria de veículo emitido pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P., permitindo-se, assim, agilizar a entrada em circulação destes veículos.

​Na lista de prolongamentos de prazos estão também os documentos e vistos relativos à permanência em território nacional cuja validade tenha expirado depois de 13 de Março de 2020, que segundo o novo decreto-lei continuarão a ser válidos até 31 de Março de 2022.

Já em relação aos cartões de cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da identificação civil cuja validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores, são aceites, nos mesmos termos, apenas até 31 de Dezembro deste ano.

O diploma prolonga também até 31 de Dezembro de 2022, os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios (que terminavam este ano) e define um “regime excepcional aplicável à actividade de co-geração de energia, derrogando-se nalguns aspectos o regime jurídico e remuneratório aplicável à actividade de produção em co-geração”.

Apoios a famílias aprovados

O texto prevê ainda a aplicação do regime do apoio excepcional à família no período de contenção, entre 2 e 9 de Janeiro, sendo que deverá ser antecipado para 25 de Dezembro, data para a qual foi antecipado o arranque do período de contenção; bem como a autorização à suspensão das actividades lectivas e não lectivas presenciais, cujo início foi adiado para 10 de Janeiro.

O Governo tinha aprovado este decreto-lei no Conselho de Ministros de 16 de Dezembro. As regras apresentadas entretanto, a 21 de Dezembro, ainda não foram vertidas para letra de lei.