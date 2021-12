Rio quer “ganhar as legislativas” com orçamento mais baixo de sempre do PSD

Na campanha para as eleições que podem voltar a mudar a distribuição parlamentar e as caras do Governo, quais os partidos que contam gastar mais dinheiro na luta pelos votos? De acordo com os orçamentos publicados no site da Entidade das Contas e Financiamentos Públicos (ECFP), a instituição que fiscaliza o financiamento eleitoral, o partido com a campanha mais ambiciosa em termos financeiros é o PS: dos 7,22 milhões de euros estimados por todos os partidos com assento parlamentar, 2,45 milhões de euros correspondem às contas socialistas. Curiosamente, para o PSD – com Rui Rio a apresentar-se para “ganhar as legislativas” – esta campanha terá o orçamento mais baixo que os sociais-democratas apresentaram desde 2005 (até quando recuam os registos na ECFP).