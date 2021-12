Marcelo nomeia Gouveia e Melo como chefe do Estado-Maior da Armada. Posse marcada para dia 27

O Presidente da República deu provimento à proposta do Governo e decidiu nomear Gouveia e Melo chefe do Estado-Maior da Armada e promovê-lo ao “posto de almirante”. Tomada de posse ficou marcada para o próximo dia 27 de Dezembro.

Não tardou a aceitação pelo Presidente da República da nomeação, aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, de Henrique Gouveia e Melo como próximo chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA).

Em nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa informa que “sob proposta do Governo, com parecer favorável do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e após audição do Conselho do Almirantado, o Presidente da República vai nomear chefe do Estado-Maior da Armada o senhor vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo”.

O Presidente acrescenta ainda ter decidido também aceder à proposta do executivo e promover Gouveia e Melo “ao posto de almirante”.

Marcelo refere ter aceitado também exonerar o actual CEMA, o almirante Mendes Calado, considerando que a entrada em vigor da Lei Orgânica de Bases das Forças Armadas, que representará “um novo ciclo político e funcional” do sector, faz com que seja “chegado o tempo de proceder à referida exoneração”.

“O Presidente da República agradece e louva o muito qualificado desempenho do senhor almirante chefe do Estado-Maior da Armada, aliás, no quadro de uma carreira brilhante, e condecora-o com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo”, acrescenta ainda a nota presidencial.

Por fim, Marcelo Rebelo de Sousa adianta que a tomada de posse do próximo chefe do Estado-Maior da Armada​ terá lugar “na próxima segunda-feira, dia 27 de Dezembro”, pelas 15h.