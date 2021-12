Leiria cancela fogo-de-artifício na passagem de ano

O município de Leiria anunciou que decidiu cancelar o fogo-de-artifício previsto para a passagem de ano na cidade e na praia do Pedrógão, no âmbito das novas medidas decretadas pelo Governo.

Numa nota de imprensa, a autarquia informa ainda que optou por terminar o programa de animação natalícia no dia 25 de Dezembro, na sequência das medidas decretadas pelo Governo como forma de contenção da pandemia da covid-19.

O município de Leiria, liderado por Gonçalo Lopes (PS), reforçou que o Governo anunciou um novo pacote de medidas de contenção da pandemia, que impõe, para o Natal (24 e 25 Dezembro) e Ano Novo (30, 31 Dezembro e 1 Janeiro), teste negativo obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano, proibição de ajuntamentos na via pública de mais de dez pessoas na passagem de ano e proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

Além destas medidas, a partir das 00h do dia 25 de Dezembro, o teletrabalho passa a obrigatório, encerram as creches, ATL, discotecas e bares, e passa também a ser obrigatória a apresentação de teste negativo para acesso a estabelecimentos turísticos e alojamento local, casamentos e baptizados, eventos empresariais, espectáculos culturais e recintos desportivos.

Neste contexto, a Câmara vai direccionar os recursos afectos à animação natalícia para o apoio ao processo de testagem no posto móvel instalado no Largo Papa Paulo VI, que será reforçado com novos horários, ajustados ao novo contexto.