Se quiser viajar, prepare-se para as restrições, os testes e os certificados, os formulários online e as aplicações. Onde é que já ouvimos isto? No geral, o Governo português avisa que “todas as viagens devem ser ponderadas e cuidadosamente preparadas”. E há que ter em conta que a situação é volátil e que as regras de cada país podem mudar a qualquer momento.