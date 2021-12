Pelo Amazonas, o Natal flutua nas águas (e leva brinquedos e prendas)

É um "presépio flutuante" que percorre comunidades habituadas ao isolamento e segue pelo Amazonas e o seu grande afluente, o rio Negro. Chamam-lhe o “Natal das Águas, Luz da Esperança” e nas suas visitas vai distribuindo presentes às crianças e cestas básicas de alimentação a famílias rurais.

Segundo a prefeitura de Manaus, que gere a iniciativa pública, foram distribuídos cerca de 2,5 mil brinquedos e 200 cestas nos últimos dias.

A embarcação, decorada à medida, mede 30 metros de altura e 15 de largura, navegando com uma árvore de Natal e incluindo todos os elementos básicos do presépio.

“Foram tantos dias difíceis nesses últimos dois anos para o mundo inteiro, que nada melhor que despertar o espírito natalício nas pessoas", disse a propósito do projecto o vice-presidente da co-organizadora Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro.



"Eu moro aqui há 53 anos e eu nunca tinha visto uma balsa ornamentada desse jeito. Eu estava fazendo uma videochamada com a minha filha, para mostrar esse presépio flutuante, porque está muito lindo. Muito obrigada, estou encantada”, disse Cleide Souza, moradora de 68 anos, da comunidade Canaã do Paraná da Eva, do rio Amazonas, citada em comunicado da autarquia de Manaus.