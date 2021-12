As mais belas mesas de Natal em exposição na Madeira

A magia do Natal não começa apenas na Consoada, nem tão pouco no dia 25 de Dezembro. Começa antes, quando a família se une em conspirações auspiciosas sobre que presentes oferecer, que pratos confeccionar, que banda sonora eleger para tocar na noite de 24 de Dezembro.

Começa na decoração da árvore de Natal, na primeira vez que pensamos quantas semanas faltam para o fim do ano, nos passeios de sol de Inverno às baixas das cidades, em busca do que é tradicional e aquece o estômago e a alma. Aliás, é essa uma das razões por que adoramos tanto os tradicionais mercadinhos de Natal: estão imbuídos do espírito natalício, repletos de iluminação festiva e doçaria regional.

No Mercadinho de Natal do Funchal, na Madeira, nada se faz por menos e tudo é feito com amor e dedicação, mostrando o que de melhor se faz neste maravilhoso arquipélago: artesanato, gastronomia, decoração, são alguns exemplos.​

Conhecida pela sua festividade invejável no período das festas, a Madeira esmera-se nas luzes de Natal, tal como nos foguetes de Ano Novo. Este ano, destaca-se uma das tradições da ilha mais apreciadas, que são as “Mesas de Natal” da Bordal, fábrica de bordados local que todos os anos organiza uma exposição com os melhores trabalhos de artistas convidados.

Mesas de Natal, uma tradição que não se perde

As mesas de Natal são sempre motivo para alegria: quem, lá de casa, é o melhor a decorar? Qual vai ser o tema deste ano? A fábrica de Bordados da Madeira, a Bordal, presenteia os madeirenses e os visitantes da ilha no Natal com as suas deslumbrantes “Mesas de Natal”, o que já é uma tradição anual.

Foto A exposição "Mesas de Natal" tem lugar no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias e estará patente ao público até 5 de Janeiro de 2022

Nesta exposição, que decorre pela sua 6ª edição, serão apresentadas oito mesas inspiradas no que de melhor o destino Madeira tem para oferecer.

Como sempre, é dado previamente um mote aos artistas e decoradores convidados, que serve de inspiração para a decoração das mesas. Este ano, o tema foi aberto, uma novidade que dará azo a mesas de diferentes estilos, certamente criativas e sonhadoras, o que também irá permitir uma certa inspiração para fazer as mesas lá de casa.​

A exposição, que tem lugar no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias e estará patente ao público até 5 de Janeiro de 2022, é uma oportunidade para conhecer o que de melhor se faz neste arquipélago dos imensos talentos e múltiplos encantos, ao nível do bordado. Uma Arte que, rara como é, nem todos sabem manusear com mestria.

Programa de festas Na Madeira, o Natal e o Ano Novo são particularmente festivos. Da mais pequena localidade à maior, esta terra, rica em tradições, revela-se no seu esplendor em ambas as épocas, começando logo pela iluminação na baixa citadina e anfiteatro do Funchal. Em toda a ilha, o programa é extenso e revela a forte vertente religiosa da população (com destaque para as Missas do Parto, uma das maiores tradições natalícias da Madeira e do Porto Santo, que começam a 16 e terminam na madrugada de 23 de Dezembro), bem como o poder cultural e artístico deste arquipélago, que se expressa, a 31 de Dezembro, na sua epítome: com o fogo-de-artifício que durará, como sempre, largos minutos. Saiba tudo, aqui .

O encanto do Bordado Madeira

Existem cerca de 3000 bordadeiras que se dedicam actualmente ao Bordado Madeira. Ao longo de semanas e meses, trabalham materiais delicados como o linho, o algodão, a seda natural ou organdi, uma tradição que tem origem nos primórdios da colonização da Madeira, e que surge como forma de decoração de artigos do lar, do vestuário e das igrejas, até se popularizar a sua exportação, essencialmente para o Reino Unido. Hoje, as grandes casas da Moda como a Chanel ou a Jeff Garner usam-na nas suas colecções.

Nas Mesas de Natal, o esmero é o mesmo, só que poderemos assistir em primeira fila, in loco, àquilo que me de melhor se faz neste campo, que honra gerações e gerações de tradição. A não perder.