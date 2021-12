Sonae vende seguradora MDS por 100 milhões

A Sonae vendeu a totalidade do capital que detinha na seguradora MDS ao grupo de corretagem britânico The Ardonagh Group, por cerca de 100 milhões de euros. A operação foi anunciada esta quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Controlada até agora pela Sonae e pela brasileira IPLF Holding (detida pelo grupo papeleiro brasileiro Suzano), a MDS é uma multinacional das áreas da corretagem de seguro e resseguro e de consultoria de risco, presente em mais de 120 países. A operação agora finalizada, considera a Sonae, vai permitir o reforço da presença nacional e internacional desta seguradora.

“A Sonae e a IPLF Holding estabeleceram um acordo com o The Ardonagh Group, o maior grupo de corretagem independente do Reino Unido, para a venda de 100% do capital social do grupo MDS. A operação (...) permite à MDS dar um importante passo estratégico na direcção que tem vindo a traçar, com vista a reforçar a sua presença nacional e internacional na área dos seguros e consultoria de risco”, pode ler-se no comunicado emitido esta quinta-feira.

Do lado da Sonae, é vendida a totalidade da parcela de 50% que a retalhista detém do capital social da MDS, “por um encaixe de aproximadamente 100 milhões de euros”, que “deverá gerar uma mais-valia de cerca de 74 milhões de euros para a Sonae”, detalha a empresa, que acrescenta que “não haverá qualquer impacto nas receitas consolidadas nem no EBITDA consolidado da Sonae”. Não é revelado se o encaixe obtido pela IPLF Holding, que detém o restante capital da MDS, é idêntico ao da Sonae.

A operação ainda está dependente das autorizações regulatórias. Concluído esse processo, o The Ardonagh Group, actualmente o maior grupo independente de corretagem de seguros no Reino Unido, passará a ser o único accionista do grupo MDS, através da sua participada Ardonagh Global Partners.

Já a actual equipa de gestão do grupo segurador português irá manter-se “em plenas funções”, adianta a Sonae.