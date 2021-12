Preços das casas voltam a acelerar e crescem 10% no terceiro trimestre

Depois de uma primeira metade do ano de abrandamento, o crescimento dos preços das casas voltou a acelerar no terceiro trimestre deste ano, para quase 10%. Isto num período em que o número de casas vendidas e o montante total transaccionado dispararam, ultrapassando largamente os valores pré-pandemia.

Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que, no terceiro trimestre de 2021, os preços das casas aumentaram 9,9% face a igual período do ano passado. Regista-se, assim, uma forte aceleração relativamente ao primeiro e ao segundo trimestres do ano, quando os preços das casas aumentaram, respectivamente, 5,2% e 6,6%.

Para este comportamento contribuíram tanto as habitações novas como as existentes. No primeiro caso, verificou-se um aumento de 9,5% dos preços, enquanto nas habitações existentes se registou uma subida de 9,9%.

No período em análise, venderam-se 56.464 casas, por um valor total de 9362 milhões de euros. Feitas as contas, no conjunto de Janeiro a Setembro deste ano, foram transaccionadas 153.076 casas, por um montante acumulado de 24.857 milhões de euros, números que correspondem a aumentos de 25% e 33%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano passado. Também na comparação ao período pré-pandemia a evolução é significativa: o número de casas vendidas aumentou 15% face aos primeiros nove meses de 2019, enquanto o montante transaccionado cresceu outros 33%.