Portugal regressou aos excedentes orçamentais no terceiro trimestre

Excedente no terceiro trimestre foi de 1904 milhões de euros, com a ajuda de uma receita extraordinária vinda da UE de 1114 milhões. Défice nos primeiros nove meses do ano está bem abaixo da estimativa do Governo para o total do ano

Com o contributo de uma receita extraordinária de 1114 milhões de euros, as contas públicas regressaram, ainda em pandemia, aos excedentes. No terceiro trimestre deste ano, o saldo positivo foi de 1904 milhões de euros, colocando o défice desde o início do ano em 2,5%, bem abaixo da estimativa do Governo para o total de 2021.

Os dados das contas nacionais publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística revelam, depois de uma série de trimestres com défices orçamentais significativos provocados pelo esforço feito pelo Estado para contrariar os efeitos económicos, sanitários e sociais da pandemia, que o saldo das contas públicas voltou, no terceiro trimestre deste ano, a ser positivo, algo que já não acontecia desde 2019. Durante estes três meses, o excedente orçamental foi de 3,5% do PIB, ou 1904 milhões de euros.

O INE assinala que este resultado é influenciado pelo registo no terceiro trimestre de uma importante receita extraordinária, que já era aliás prevista pelo Governo no Orçamento do Estado: o reembolso recebido pelo Estado português do Fundo Europeu de Estabilização Financeira de um adiantamento feito pelo país no momento em que recebeu o empréstimo da troika. Essa receita extraordinária ascendeu a 1114,2 milhões de euros.

É um contributo muito positivo para as contas do terceiro trimestre, mas ainda assim, é de notar que, mesmo sem este valor, o saldo orçamental nesse período seria igualmente positivo, em cerca de 800 milhões de euros.

Com o resultado positivo deste trimestre, o défice público – que se situou em 5,5% do PIB na primeira metade do ano – acabou por ficar, durante os primeiros nove meses de 2021, em 2,5%, isto é, bem abaixo da meta de 4,3% que o Governo definiu para a totalidade do ano.

Isto significa que apenas um saldo orçamental muito negativo no último trimestre do ano, acima dos 5000 milhões de euros (mais do que no segundo trimestre de 2020 no auge da pandemia) pode evitar que, em 2021, o saldo orçamental fique abaixo da estimativa do Governo.

Até ao final do terceiro trimestre de 2020, o défice era de 5,1% do PIB, um valor que é mais do dobro do agora registado, acabando esse indicador por se situar no final desse ano em 5,8%.