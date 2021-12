Rio Ave afasta Belenenses SAD da Taça nos penáltis

Depois do Moreirense, o Belenenses SAD foi a segunda equipa da I Liga a cair nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, nesta quinta-feira. Em Vila do Conde, os lisboetas foram derrotados pelo Rio Ave no desempate por grandes penalidades (6-5), depois do 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.

Pedro Nuno até começou por colocar o Belenenses SAD na frente do marcador, logo aos 9’, mas antes do intervalo o Rio Ave empataria, por Hugo Gomes. Um resultado que resistiria ao segundo tempo e também ao prolongamento, forçando o desempate da marca dos 11 metros.

Nesse capítulo, o Rio Ave foi o primeiro a falhar, por Ukra, seguindo-se o Belenenses SAD na tentativa seguinte, por Lukovic. Os vila-condenses aproveitaram e não mais vacilaram, concretizando os cinco remates seguintes até Akas acertar na trave e confirmar a passagem dos vila-condenses.