Edições que nos eram devidas

Quando, em 1961, Quarto de Despejo — Diário de uma Favelada, da brasileira Carolina Maria de Jesus, foi publicado no Brasil, com Pelé presente no lançamento e vendas de 10 mil exemplares só na primeira edição, Portugal vivia em ditadura. António de Oliveira Salazar (1889- 1970) proibiu o livro porque “atentava contra os bons costumes do povo português”.