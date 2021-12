Quinta, na TV: Bastille unplugged entre DiCaprio e coisas selvagens

CINEMA

O Sítio das Coisas Selvagens

Hollywood, 21h30

Realizado por Spike Jonze, baseia-se no clássico infantil de Maurice Sendak. Depois de uma discussão mais acesa com a sua mãe, Max (Max Records) fica de castigo. É então que decide fugir para uma floresta encantada onde encontra medonhas criaturas que, tal como ele, têm grande dificuldades em lidar com emoções e sentimentos.

The Revenant: O Renascido

Fox Movies, 23h

Numa expedição ao interior do território americano, Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) é atacado por um urso e fica à beira da morte, sem ter armas, equipamentos ou mantimentos que o possam ajudar naquela luta desesperada pela sobrevivência. Drama biográfico realizado por Alejandro González Iñárritu, o filme esteve nomeado para 12 Óscares e ganhou três: melhor realizador, actor e fotografia.

O Corvo

Fox Movies, 1h25

Filme de culto e grande adaptação do universo da banda desenhada criada por James O’Barr (que assinou o argumento), O Corvo ficou marcado pela morte do actor principal, Brandon Lee, alvejado acidentalmente numa cena. Dava vida a um músico de rock que era assassinado, juntamente com a namorada, e que voltava do mundo dos mortos para se vingar. Se o ambiente do filme já era melancólico e gótico q.b. (e exponenciado pela banda sonora), esta tragédia veio intensificá-lo. O realizador, Alex Proyas, recorreu à magia digital para colocar o personagem nas cenas em falta.

Django Libertado

Hollywood, 2h20

Uma comédia negra sobre escravatura e preconceitos enraizados, em jeito de western spaghetti e ao melhor estilo de Quentin Tarantino. Jammie Foxx é Django, um homem em busca da jovem esposa, Broomhilda (Kerry Washington), cativa na plantação do poderoso e cruel Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).

DESPORTO

Futebol: FC Porto x SL Benfica

TVI, 20h45

Directo. O Porto recebe o Benfica, num jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. Daqui a uma semana, reencontram-se para a 16.ª jornada do Campeonato Nacional, também no Estádio do Dragão.

MÚSICA

MTV Unplugged: Bastille

MTV, 22h45

Estreia. Os ingleses Bastille são convidados a “despir” a sua música para o formato acústico, ao bom velho estilo de um dos programas mais icónicos da MTV. Gravado no Porchester Hall, em Londres, com pouco público e muito intimismo, é um momento particularmente desafiante: “acabámos de fazer um álbum que tem muito mais influência electrónica”, comentam, pelo que “a ideia de ir na direcção totalmente oposta com este concerto foi realmente empolgante”. O disco de que falam é Give Me the Future, o quarto de estúdio, a editar em Fevereiro. Um dos temas novos já surgirá no alinhamento deste Unplugged, lado a lado com recriações de Pompeii, Happier ou Daniel in the den e de uma versão de Killing me softly, de Roberta Flack.

DOCUMENTÁRIO

Sensação de Liberdade

RTP2, 23h26

Com a marca American Masters, foca-se em artistas negras pioneiras e estreitamente ligadas aos movimentos pelos direitos civis: Lena Horne, Abbey Lincoln, Diahann Carroll, Nina Simone, Cicely Tyson e Pam Grier. Realizado por Yoruba Richen e produzido por Alicia Keys, baseia-se no livro de Ruth Feldstein e conta com imagens de arquivo e depoimentos de figuras que foram influenciadas por essas mulheres, como Halle Berry, Lena Waithe ou Samuel L. Jackson.

INFANTIL

Spy Kids - Todo o Tempo do Mundo

AXN Movies, 11h12

Realizado por Robert Rodriguez, é o quarto filme da saga Spy Kids. Marissa Wilson (Jessica Alba) é uma ex-agente secreta com a vida mais ou menos controlada: acabou de ter um filho com o homem por quem se apaixonou e é a esforçada madrasta um par de gémeos de dez anos (Rowan Blanchard e Mason Cook). Esses dias de calmaria terminam quando é obrigada a voltar ao activo para combater um vilão maquiavélico (Jeremy Piven). Entre a catástrofe iminente e uma inestimável (e improvável) entreajuda familiar, Marissa e as duas crianças vão ter de arranjar maneira de salvar o mundo.