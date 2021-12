Natal na TV: o Messias entre Aurora, chocolates, uma família amarela e outras fantasias

CINEMA

Charlie e a Fábrica de Chocolate

Hollywood, sexta, 19h35

Charlie, um rapaz muito pobre, é uma das crianças premiadas com uma visita à fábrica de chocolate do excêntrico Willy Wonka, que está procura de um herdeiro para o império. Freddie Highmore e Johnny Depp protagonizam esta fantasia realizada por Tim Burton.

Downton Abbey

Cinemundo, sexta, 22h45

Escrito por Julian Fellowes e realizado por Michael Engler, um drama histórico que dá continuação à aclamada série televisiva homónima.

O Filho de Deus

TVI, sexta, 00h15

Versão abreviada das dez horas da série A Bíblia, que foi um sucesso estrondoso nos EUA e valeu a Diogo Morgado a alcunha de “hot Jesus”. Encarna o Messias numa narrativa que segue rigorosamente os relatos das escrituras.

Noites Mágicas

RTP2, sexta, 00h57

Roma, 3 de Julho de 1990. O Campeonato do Mundo de Futebol decorre em Itália. Enquanto Itália joga com a Argentina, um célebre produtor de cinema é encontrado morto no rio Tibre. Os principais suspeitos são três jovens argumentistas. Com Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere e Giancarlo Giannini, o filme é dirigido pelo italiano Paolo Virzì.

MIB: Homens de Negro

AXN, sábado, 16h53

Tommy Lee Jones e Will Smith fazem dupla enquanto agentes dos super-secretos serviços de imigração norte-americanos para extraterrestres, nesta comédia de acção e aventura realizada por Barry Sonnenfeld, vencedora de um Óscar pela caracterização. É o primeiro filme de uma saga de quatro filmes, emitidos em maratona: o segundo capítulo passa às 18h34; o terceiro, às 20h06; e MIB: Homens de Negro - Força Internacional (este sem a dupla original e com F. Gary Gray atrás das câmaras), às 21h55.

98 Octanas

RTP2, sábado, 23h05

Dinis (Rogério Samora) pára para descansar numa estação de serviço. Maria (Carla Chambel) também lá está. Quase sem palavras, partem os dois no carro dele. A partir daí, sucedem-se motéis, conversas, silêncios, mistérios e revelações. Um filme de Fernando Lopes.

A Consoada

TVI, sábado, 22h45

Depois de ter enveredado com sucesso pelas séries com Pecado nas noites do fim-de-semana, a TVI volta aos telefilmes para preencher a noite de Natal. A Consoada conta com Kelly Bailey, Joaquim Horta, Mikaela Lupu, Teresa Tavares ou Rui Mendes e passa-se num aeroporto onde as personagens ficam retidas e impedidas de passar a véspera de Natal com os seus.

SÉRIE

Os Simpsons

Fox Comedy, sábado, 15h21

Estreia da 33.ª temporada, com seis episódios de uma vez. Marge encena um musical, Flanders surge numa saga criminal, Maggie junta-se à máfia e Bart salva uma cabra de um grupo satânico.

MÚSICA

Gisela João Apresenta Aurora

RTP2, sábado, 21h16

Registo do concerto que Gisela João deu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em Novembro, para mostrar as canções de Aurora, o álbum em que se revela como letrista e compositora.

CULINÁRIA

Sabor a Natal

Casa e Cozinha, sexta, 10h

Maratona de cinco episódios do programa em que Blanca Mayandía tempera pratos natalícios com originalidade.

INFANTIL

UglyDolls (V. Port.)

RTP2, sexta, 9h02

No mundo secreto dos bonecos, os defeituosos são enviados para Uglyville. É lá que vive Moxy, uma boneca curiosa e optimista que resolve contrariar a ordem estabelecida. Uglydolls foi o último filme realizado por Kelly Asbury.

Snow: Uma Viagem Heróica (V. Port.)

RTP2, sábado, 11h51

Filme de animação russo sobre uma menina corajosa que faz frente a uma rainha que cobriu o planeta com um manto de gelo para acabar com as emoções humanas. Às 13h43, é emitida a sequela, Snow: O Espelho da Rainha. A saga continua no domingo com Snow: A Pedra dos Desejos (às 10h05) e Snow: Os Domínios do Espelho (às 11h45).

Abominável (V. Port.)

Panda, sábado, 10h

Xangai, China. Uma adolescente incompreendida depara-se com uma grande e peluda cria de yeti. Percebendo que o animal precisa de ajuda, resolve levá-lo de volta a casa, no alto do Evereste.

Smurfs: A Aldeia Perdida

AXN Movies, sábado, 11h22

Terceira aventura da saga baseada nos seres azuis desenhados por Peyo, desta vez com a Smurfina em busca de criaturas como ela.