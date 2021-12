O capítulo do cinema dos 70s, em que a ressaca dos idealismos, o Vietname e o Estado conspirativo alimentaram o proverbial cinismo de amargos detectives, é dotado de obras-primas. The Long Goodbye, de Robert Altman, em 1973, é uma delas. Mas nesse romance, com páginas esquecidas ou por ler, figura The Big Fix (1978), de Jeremy Paul Kagan.