PJ admite que incêndio no São João tenha sido intencional

A Polícia Judiciária (PJ) já identificou o alegado autor do incêndio que ocorreu no domingo passado no Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, como sendo um doente, entre os 50 e os 60 anos, que estava internado naquela unidade devido a problemas respiratórios relacionados com um cancro que já apresentava metásteses cerebrais.