Figueira da Foz resiste à onda de cancelamentos e festeja ano novo

Funchal também mantém festejos. Porto, Lisboa e câmaras do Algarve já tinham anunciado cancelamento no início do mês.

Apesar da onda de cancelamentos de festas de passagem de ano que atravessa o país, a Figueira da Foz mantém o programa de celebração da chegada de 2022. Apesar de introduzir algumas adaptações ao plano inicial, o município organiza um concerto na praça de touros da Figueira da Foz, na noite de 31 de Dezembro, e, à meia-noite, espectáculos pirotécnicos em seis praias do concelho. No dia 1 de Janeiro, a Orquestra Clássica do Centro dá um concerto de ano novo, no Centro de Artes e Espectáculos.

Fonte do gabinete de apoio à presidência da autarquia liderada por Pedro Santana Lopes confirmou ao PÚBLICO que o programa de fim de ano é para manter, apesar de celebração exigir algumas cautelas. O objectivo de distribuir o espectáculo de fogo-de-artifício ao longo de seis pontos da costa da Figueira da Foz, explica a mesma fonte, é evitar a concentração de pessoas.

Na terça-feira, o Conselho de Ministros aprovou novas medidas para fazer frente ao número crescente de novos casos de covid-19. Uma delas foi a proibição de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas na passagem de ano. Na Figueira da Foz, vai haver reforço do policiamento para verificar o cumprimento das medidas, refere a autarquia, que apela também à população “que não faça ajuntamentos e que cumpra as normas” sanitárias.

Nos concertos dos dias 31 de Dezembro e 1 Janeiro, a lotação será limitada e a entrada sujeita a apresentação de certificado de vacinação e de teste negativo à covid-19.

Na Madeira, o Funchal deverá voltar a receber o ano novo com fogo-de-artifício. Ainda assim, o Governo regional já admitiu encerrar algumas áreas onde se concentram estabelecimentos de diversão nocturna caso não sejam cumpridas regras de combate à pandemia, como apresentação de certificados de vacinação e teste.

Na última semana, foram-se somando as câmaras que, um pouco por todo o país, anunciaram o cancelamento de eventos. Em Vila Real, foi a notícia da deliberação da reunião de Conselho de Ministros que levou ao cancelamento do madeiro de Ano Novo, fogo-de-artifício e actuação de Quim Barreiros. Ponta Delgada cancelou igualmente todos os eventos de Natal e Fim de Ano. Ainda antes de serem conhecidas as medidas mais restritivas, a 16 de Dezembro, a Covilhã deixou cair os festejos da passagem de ano, justificando-se com a evolução da pandemia. No mesmo dia, Coimbra anunciou que também não realizaria celebrações no espaço público, transmitindo actuações nas redes sociais.

No início do mês, já a Câmara Municipal do Porto tinha anunciado que não haveria qualquer celebração na via pública. Lisboa também cancelou eventos e fogo-de-artifício. As câmaras do Algarve também se anteciparam e informaram, logo no início de Dezembro, que não estavam reunidas as condições para avançar com os festejos.