Portugal com 11 mortes e 8937 infectados. Há mais de dez meses que não se registavam tantos novos casos

Há mais cinco pessoas internadas, somando-se agora um total de 909 pacientes hospitalizados com covid-19. Destes, 155 estão em unidades de cuidados intensivos, mais dois que no dia anterior.

Portugal registou mais 11 mortes e 8937 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo o boletim divulgado nesta quarta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), referente à totalidade do dia de terça-feira.

Há mais de dez meses que não se registava um número de novos casos tão elevado — desde 2 de Fevereiro (boletim de dia 3), data em que foram contabilizadas 9083 infecções diárias. O número de casos reportado no boletim mais recente é 54% superior ao registo da passada quarta-feira (5800 infecções), em linha com o aumento de 60% verificado do relatório de situação de terça-feira passada para esta.

A ministra da Saúde tinha já avançado, durante a manhã, que o boletim desta quarta-feira da DGS daria conta de “perto de nove mil casos registados nas últimas 24 horas”. Em declarações à TVI, respondendo a questões relacionadas com a testagem à covid-19, Marta Temido antecipou ainda que Portugal vai “muito provavelmente atingir um número recorde de casos nos próximos dias”, considerando a testagem “muito relevante”, tal como a vacinação.

“É um facto que o número de óbitos continua relativamente controlado, estando embora o país já com excesso de mortalidade face ao valor de referência”, disse a ministra.

Comparativamente com a situação registada há um ano, o número de novos casos sofreu um aumento significativo, com o boletim de 22 de Dezembro de 2020 a contabilizar 2436 novas infecções — o que corresponde a um aumento de 267% face aos 8937 casos reportados esta quarta-feira, 22 de Dezembro de 2021. Porém, os óbitos, internamentos e cuidados intensivos apresentam agora números bastante mais baixos, o que se poderá dever à vacinação.

No mesmo dia do ano passado foram reportados 63 óbitos por covid-19 e contabilizavam-se 3095 pessoas hospitalizadas com a doença e 508 pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Os números de internamentos e pacientes em UCI correspondem agora a menos de um terço.

Importa também salientar que a testagem aumentou face ao ano passado, com os dados da DGS a mostrarem que a 22 de Dezembro de 2020 foram contabilizados 53.178 testes à covid-19 em Portugal, enquanto a 19 de Dezembro de 2021 (o dia mais recente para o qual há dados) foram registadas 78.765 novas amostras. Contudo, salienta-se o facto de para estes dados não contarem os autotestes realizados.

Segundo os dados que constam do boletim, Lisboa e Vale do Tejo soma 47% dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 4221 infectados. Já a região Norte contabiliza mais 2541 casos (28%). O Centro registou mais 1272 infectados no último dia, seguindo-se o Algarve com mais 353 novos casos e o Alentejo com mais 183 infecções. Os Açores reportaram mais 85 casos e a Madeira mais 282.

Recuperaram da doença mais 3754 pessoas, contabilizando-se agora um total de 1.145.663 recuperados. Há ainda a registar mais 5172 casos activos de infecção, num total de 78.059 — este número resulta da subtracção do total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos.

Dos 11 óbitos registados nas últimas 24 horas, três foram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro, dois no Norte, dois no Algarve e um na Madeira. Entre as vítimas mortais, dois homens tinham entre 60 e 69 anos; um homem e duas mulheres pertenciam à faixa etária entre os 70 e 79 anos; e dois homens e quatro mulheres tinham 80 anos ou mais.

No total, já se registaram 1.242.545 casos confirmados e 18.823 óbitos desde o início da pandemia, em Março de 2020.

Relativamente à matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país, Portugal continua na zona vermelha, mantendo-se as tendências de subida na incidência e de descida no R(t) — ou índice de transmissibilidade. Os dados divulgados esta quarta-feira dão conta de um aumento da incidência a 14 dias por cem mil habitantes para 579,3 a nível nacional e 582,3 no continente.

O índice de transmissibilidade voltou a diminuir, mas continua acima de 1, persistindo assim uma tendência crescente dos contágios: está em 1,07 a nível nacional e no continente. Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas.

Na última actualização, feita no boletim de segunda-feira, o R(t) era de 1,09. A incidência era de 558,5 em todo o país e de 562,3 no continente.