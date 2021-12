Presidente da República concede indultos a cinco reclusos

O Presidente da República concedeu cinco indultos a reclusos “por razões humanitárias”, na sequência de uma proposta da ministra da Justiça, segundo uma nota publicada esta quarta-feira no site oficial da Presidência. O PÚBLICO noticiou esta quarta-feira que Marcelo Rebelo de Sousa deveria conceder em torno de “meia dúzia” de indultos.

Marcelo Rebelo de Sousa tomou a decisão após receber Francisca Van Dunem em Belém, cumprindo assim uma prática comum aos anteriores chefes de Estado. Os cinco indultos concedidos repetem o número de indultos concedidos por ocasião do Natal de 2020.

Desde que assumiu a Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa tem sido o chefe de Estado que menos indultos atribui tendo por base a comparação com os seus antecessores, circunstância explicada pelo facto de existir actualmente a possibilidade de cumprimento de penas de prisão domiciliária com pulseira electrónica nos casos em que as penas não são superiores a dois anos.

Note-se que, à rádio TSF, a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso (APAR) desafiou o chefe de Estado a “acabar” com os indultos presidenciais tipicamente atribuídos no Natal devido aos critérios aplicados no processo. O secretário-geral da APAR, Vítor Ilharco, defendeu na TSF que a falta de psicólogos nas cadeias não permite “analisar convictamente quais são os reclusos que estão preparados para uma segunda oportunidade”.​